Тайфун «Джеби» разгулялся на Сахалине

Синоптики говорят, что стихия успокоится лишь к 6 сентября.

Тропический тайфун «Джеби», натворивший немало бед в Японии, продолжает движение Дальним Востоком. Он уже успел «разгуляться» в Приморье, а в ночь на 5 сентября добрался до Сахалина.

Тайфун принес с собой ураганный ветер до 38 м/с и обильные осадки. В результате четыре ЛЭП оказались поврежденными, оставив без света более 4,5 тысяч жителей в трех районах острова. Перебои со светом были и в Южно-Сахалинске. Сейчас ремонтом электросетей занимается более 40 аварийных бригад, однако окончательно вернуть электричество в дома специалисты обещают только после улучшения погоды.

Кроме того, тайфун спровоцировал подъем уровня воды в реках. Из-за растущей угрозы подтопления Дальневосточная железная дорога приняла решение приостановить движение нескольких пассажирских поездов.

Согласно прогнозу, тайфун покинет Сахалин 6 сентября. Ливни и шквальный ветер улягутся в первой половине дня, обещают синоптики. Напомним, в Японии «Джеби» назвали самым мощным тайфуном, «посетившим» страну за последние 25 лет.