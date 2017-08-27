В Японии собираются эвакуировать более 100 тысяч человек в ожидании тайфуна

Столица Японии и прилегающие к ней префектуры готовятся встретить приближающийся тайфун «Шаньшань». На острове Хонсю отменяют полеты, ограничивают транспортное сообщение и призывают жителей эвакуироваться.

Как сообщают СМИ, в префектуре Тиба местные власти предложили более 100 тысячам людей покинуть свои дома из-за угрозы оползней, вызванных штормом. Около трех тысяч человек собираются эвакуировать в соседней префектуре Ибараки.

Непогода оставила без света 600 домов в центре японкой столицы. Из-за шквалистого ветра на Хонсю уже отменили порядка 150 авиарейсов. Также существенно ограничено движение поездов. В Токио предупредили о перебоях в работе городской железной дороге, полностью прекращено движение поездов по одной из веток по территории Тиба.

Метеорологи говорят, что в эпицентре «Шаньшаня» скорость ветра достигает 180 км/ч. Уже сегодня вечером тайфун подойдет к Хонсю, а к полудню 9 августа стихия разгуляется в Токио. Сейчас в регионе начались проливные дожди, начался шквалистый ветер.