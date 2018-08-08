В Японии тайфун «Джеби» выгнал из дому полмиллиона человек и затопил аэропорт

Метеорологи считают, что «Джеби» может оказаться самым мощным из тайфунов, «посетивших» страну за последние 25 лет.

Самый сильный удар стихии пришелся на префектуры Осаки и Киото, сообщают японские СМИ. Накануне более 500 тысяч граждан получили рекомендации эвакуироваться из своих домов в специальные центры. В аэропорту Кансай в Осаке отменили около 700 внутренних рейсов и закрыли воздушную гавань. Однако жертв все же не удалось избежать.

В городе Хигасиоми под напором ураганного ветра обвалился склад, в котором находились трое сотрудников. Один из них погиб. Кроме того, на вокзале в Киото выбило стеклянные панели потолка, а упавшие осколки серьезно травмировали нескольких человек.

А вот аэропорт в Осаке, что называется, пошел ко дну. В результате вызванного тайфунам шторма вода затопила взлетно-посадочную полосу и стоянки для авиалайнеров. Наземное сообщение с воздушной гаванью также прервано. Аэропорт построен на насыпном острове, а мост, соединяющий остров с Осакой, поврежден. Штормовые волны швырнули на опору моста танкер.

Синоптики говорят, что на западе Японии сегодня может выпасть до 500 миллиметров осадков, а тайфун постепенно уходит на северо-восток. Его ждут на Сикоку и Хонсю. Сейчас в центре тайфуна скорость ветра превышает 160 км/ч. «Джеби» уже называют самым мощным тайфуном в Японии за последние четверть века.