Сразу два тайфуна входят в Приморье

Тайфуны Соулик и Румбия начинают свои активные действия уже завтра, 21 августа по всему Приморскому краю.

Уже сегодня были получены сообщения от МЧС о том, что со вторника по пятницу в крае ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистым ветром до 35 метров в секунду.

Известно, что действия первого тайфуна, Румбия, угрожают приморцам 21 и 22 августа, когда тайфун начнет переходить из Китая в сторону Желтого моря. В первую очередь он затронет побережье и некоторые районы континентальной части края.

Точная траектория второго тайфуна, Соулик, который сейчас движется над Тихим океаном, пока что не рассчитана. Но уже сейчас можно сказать, что он окажет наиболее сильное влияние на запад Приморья: ожидается подъем уровня рек до 6 м, возможен сход селей.

В крае на этот период все силы по устранению чрезвычайных происшествий введены в повышенную готовность. Отдыхающим в палатках рекомендуется эвакуироваться с побережья до 22 августа, сообщает Борис Кубай.

Напомним, что 15 августа, во результате паводка была размыта часть дороги по маршруту Артем-Находка, что значительно затруднило движения автомобилей, в том числе с мест морского отдыха.

Тайфун Соулик будет уже 12м в крае за 2018 год. Кроме этого, есть вероятность прихода тринадцатого тайфуна, но на сегодняшний день информация не подтверждена.