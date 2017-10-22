«Лучше бы бил ГАЗель»: Lexus LS врезался в храм во Владивостоке

Автомобиль на высокой скорости врезался в храм во Владивостоке, - сообщают очевидцы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 августа, около полудня. Lexus двигался в районе улицы Верхнепортовой, д. 56, в сторону Маяка. ГАЗель, двигающаяся навстречу, начала разворачиваться, затрагивая встречную полосу: водитель не убедился в безопасности совершения такого маневра. Водитель Lexus LS, оценив, что не успеет оттормозиться, попытался объехать автомобиль по другой полосе, резко вывернув руль вправо. В результате чего потерял управление и налетел на здание Казанского храма.

Столкновение с ГАЗелью избежать удалось, но сама иномарка получила значительные повреждения передней части кузова. Также в результате столкновения частично разрушена колонна храма.

Данное ДТП вызвало бурные обсуждения в сети. Одни пользователи говорят о том, что лучше бы в данном случае водитель Lexus совершил наезд на ГАЗель, другие - пишут комментарии о том, что сейчас водителю придется самостоятельно оплачивать ремонт храма и транспортной остановки, которая также расположена рядом.

О состоянии здоровья водителя не сообщается, однако, кареты скорой помощи на месте происшествия не замечено.