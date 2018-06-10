Под Москвой пьяный пенсионер ранил 15-летнюю девочку из ружья

Действия мужчины в следственном комитете квалифицировали как покушение на убийство.

Как сообщили в областном СК, 29 августа в городе Лобня женщина с 15-летней дочерью шли по улице, когда услышали хлопок с верхнего этажа одного из домов. Девочка тут же упала. Ее срочно доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Сейчас пострадавшая находится в отделении реанимации, ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Следователи установили, что девочка пострадала от рук пьяного пенсионера. По данным следствия, он стрелял из собственного охотничьего ружья, на которое у мужчины есть разрешение.

Сейчас оружие изъято, а в отношении мужчины возбудили дело по статьям 30 и 105 УК (покушение на убийство). Решается вопрос о его аресте.

Напомним, в июле в Иркутске задержали местного жителя, который обстрелял из окна своей квартиры припаркованные во дворе автомобили, а также полицейский наряд. По словам очевидцев, стрелок находился в неадекватном состоянии.