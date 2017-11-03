Условный срок за песню из «ВКонтакте» получил россиянин

Один год и шесть месяцев условно получил житель Тюмени, за добавленную два года назад на свою страницу ВКонтакте песню.

По мнению суда, текст песни Gapon «Я Русский» содержал призывы к уничтожению народов Кавказа и Средней Азии, а также других национальностей, чья национальная религия ислам. Мужчина был осужден по статье о возбуждении ненависти и вражды. Стоит отметить, что он признал свою вину, возможно поэтому наказание было смягчено.

В настоящее время Российские пользователи социальных сетей всё чаще становятся фигурантами подобных дел, где причиной судебных разбирательств становятся публикации и репосты на своих личных страницах.

Сегодня, 3 сентября, в Тюмени прошла одиночная общественная акция «Сел за репост». Мужчина в тюремной форме сидел в центре города с ноутбуком, для привлечения внимания общества к тому, что за любой случайный репост в виртуальной сети сейчас можно получить реальный уголовный срок. Такой акцией общественный деятель требовал пересмотра законодательства и отмены ранее принятых решений судов по статье о возбуждении ненависти и вражды. Полиция записала его данные, сообщив, что так как его во время акции снимали на телефоны и делали фото, правила одиночного пикета были нарушены.