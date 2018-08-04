В Санкт-Петербурге после газового хлопка в жилом доме пострадал мужчина

Сейчас специалисты устанавливают причину инцидента.

ЧП произошло примерно за час до полуночи 4 сентября, в старой кирпичной девятиэтажке на улице Народного ополчения. Жильцы доме услышали хлопок, похожий на газовый, в одной из квартир на четвертом этаже. На место сразу же прибыли аварийные и экстренные службы.

Оказалось, что эвакуировать жильцов нет необходимости: взрыв не повредил несущие конструкции здания, на местах остались и стекла. Также обошлось без возгораний. В пострадавшей квартире одна из внутренних стен «продавилась» в соседнее помещение и кое-где появились трещины.

А вот 40-летнему мужчине, который жил в этой квартире, повезло меньше. Его доставили в больницу с ожогами, а также травмой руки. Однако после оказания необходимой медпомощи его отпустили из медучреждения.

Как рассказали в «ПетербургГазе», газовое оборудование (колонка, плита), установленное в квартире, оказалось в порядке. Не нашли специалисты и утечек газа. В то же время, в квартире не нашли никаких взрывчатых веществ. Поэтому сейчас причины и обстоятельства ЧП выясняются.