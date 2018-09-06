20 змей изъято у пассажира в Шереметьево

Сегодня, 11 сентября, таможня московского аэропорта «Шереметьево» изъяла у прилетевшего пассажира двадцать змей, которые он перевозил без разрешительной документации.

Как известно, мужчина прилетел в Москву рейсом из Дюссельдорфа. По его словам, всех змей он приобрел на международном аукционе в одном из городов Германии. Согласно информации, предоставленной представителями аэропорта, пресмыкающиеся «прилетели» в ручной клади, упакованные в банки и мешки. Документов на них у пассажира не было. Известно, что ядовитых среди змей не обнаружено.

Сейчас все рептилии изъяты и находятся в режиме карантина в центре передержки, до приняти дальнейших решений об их судьбе.

В это же время стало известно, что в конце октября этого года аэропорт Санкт-Петербурга посетит самый масштабный пассажирский лайнер компании Emirates. Самолет совершит около пяти рейсов из Дубая, в период с 25 октября до начала ноября. Борт рассчитан на количество пассажиров более 500 человек. Имеет палубы на двух уровнях и систему компоновки пассажиров трех классов: салоны первого класса, бизнеса и эконом, соответственно. Размах крыльев самолета составляет около восьмидесяти метров. Чтобы принять авиалайнер подобного класса, аэропорт должен соответствовать определенным требованиям. Пулково заявил о своей готовности к этому.