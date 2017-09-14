В Челябинске взрослый избил 11-летнего соученика своего ребенка

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с травмой живота.

Инцидент произошел в одной из школ города 20 сентября. Как сообщают СМИ, избиение началось с того, что ученик второго класса указал отцу на пятиклассника как своего обидчика. Взрослый, недолго думая, схватил пацана за шею и, громко ругаясь, стал бить. Мальчик вырвался, пытался выскочить из здания, но у дверей его поймала мать второклассника, и «наказание» продолжилось. По словам учеников школы, остановили взрослых учителя, которые выбежали на шум.

В результате инцидента избитого ребенка доставили в больницу, где диагностировали травму живота. Его мать сразу же написала заявление в полицию. Была начата проверка, к проведению которой уже подключился и СКР. В Следкоме сообщили, что в ходе этой проверки собираются не только установить обстоятельства правонарушения, но и роль сотрудников учебного заведения, которые отвечают за безопасность учеников.

Происшедшее в школе вызвало бурную дискуссию среди горожан. В соцсетях одни из них осуждают поступок взрослого мужчины, а другие поддержали его решение силой решить конфликт между детьми.