Пугающее природное явление попало на камеру жителя Владивостока

Уникальное явление наблюдали жители острова Рейнеке, расположенного 25 км южнее от центра г. Владивостока, в минувшее воскресенье, 23 сентября. Образовавшийся над морем смерч был запечатлен на камере смартфона одного из жителей.

В период до 21 сентября во Владивостоке сохранялись относительно высокие температуры воды и воздуха. С субботы на воскресенье, 23 сентября, ситуация значительно поменялась: с континента начал заходить холодный атмосферный фронт, который стал причиной значительного понижения температур. А в результате обострения фронта начали образовываться кучево-дождевые облака, которые в свою очередь привели к целому комплексу природнеых явлений вечером в воскресенье. Сначала прошел грозовой дождь, сопровождающийся громом и молнией, затем начался сильный град. В завершение всего из грозовой тучи над акваторией недалеко от острова Рейнеке образовался смерч. Известно, что не смотря на большую скорость его движения, дойти до суши ему так и не удалось.

Торнадо достаточно редкое природное явление для Приморского края. Наиболее крупный возник в 1997 году сразу в трех районах города. В результате были повалены деревья, повреждены линии электропередач и погнуты несколько катеров в Амурском заливе.