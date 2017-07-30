В Новосибирске в самолете задержали дебошира, угрожавшего взорвать борт

Как сообщают в главке транспортного МВД по Сибири, в отношении «подрывника» уже возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании.

Инцидент произошел 25 сентября на борту авиакомпании S7, который должен был вылететь из Толмачево в Баку. Как только самолет начал движение, один из пассажиров принялся требовать, чтобы его пересадили из эконом-класса в салон бизнес-класса. Получив отказ, мужчина заявил, что у него с собой бомба и он всех взорвет.

Узнав о происходящем в салоне, командир экипажа тут же развернул воздушное судно к терминалу и вызвал полицию. Стражи порядка задержали дебошира, вывели всех пассажиров и вместе с кинологами осмотрели борт. К счастью, никакой взрывчатки в самолете не обнаружили. С опозданием в два часа рейс все же был отправлен по своему маршруту в Баку.

В полиции говорят, что 51-летний житель Красноярска, задержанный в самолете, был пьяным. Прокричав свои угрозы, он перестал приставать к стюардессам и пассажирам и спокойно дожидался прибытия полицейских. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье 207 уголовного кодекса.

Кроме того, мужчине, скорее всего, придется заплатить солидную неустойку авиакомпании.