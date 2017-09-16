В Санкт-Петербурге скончался гонщик, попавший в ДТП на ралли

Девушка – штурман, также находившаяся в машине во время аварии, остается в реанимации.

Как сообщили в петербургской федерации автоспорта, ЧП на трассе гонок «Санкт-Петербург – 2018» произошло 21 сентября. На одном из участков трассы по дороге к Шалашу Ленина машина № 28 столкнулась с деревом. Оба члена экипажа, пилот Александр Соловьев и штурман Александра Крылова, сильно пострадали и были доставлены в больницу. Врачи приняли решение ввести обоих в искусственную кому.

К сожалению, Соловьев не выжил – он скончался в больнице 25 сентября. Его напарница после операции все еще остается в больнице в отделении реанимации.

В федерации рассказали, что члены пострадавшего экипажа не имеют большого спортивного опыта, они участвовали в гонках около трех лет.

Ралли «Санкт-Петербург» являются одним из этапов Кубка России. Протяженность его трассы превышает 370 километров.