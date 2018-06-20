В Санкт-Петербурге в здании Росморпорта прогремел взрыв

В результате серьезно пострадал один из сотрудников, который, придя на работу, открыл деревянный ящик с взрывоопасным предметом. Его госпитализировали в институт скорой помощи. Всех людей из здания эвакуировали.

ЧП произошло в здании питерского филиала госкомпании на Межевом канале. Как сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники, вероятной причиной взрыва стала сигнальная ракета, находившаяся в ящике в одном из кабинетов на 3 этаже здания. Состояние раненого сотрудника оценивается как тяжелое, однако точных данных о его ранении пока нет. Некоторые СМИ утверждают, что у пострадавшего серьезная травма ноги, другие утверждают, что ему буквально разорвало руки.

После взрыва из здания компании было эвакуировано около 400 человек. На месте происшествия продолжают работать правоохранители, а также экстренные службы.