Богатейший человек в мире Джефф Безос сообщил о шантаже интимными фотографиями

Глава мега-корпорации Amazon Джефф Безос обвинил в шантаже издателя журнала National Enquirer Дэвида Пэкера. В ситуации нашли след президента США Дональда Трампа.

7 февраля Безос выступил с заявлением, что руководство издания National Enquirer угрожало опубликовать новые интимные фотографии из переписки бизнесмена с 49-летней телеведущей Лорен Санчес. Ранее таблоид опубликовал серию снимков Безоса и Санчес, за два дня до публичного заявления бизнесмена о разводе с супругой Маккензи, с которой Джефф провёл в браке 25 лет. Так как бывшие супруги не заключили брачный договор, по законодательству США Маккензи может получить до половины имущества основателя Aamzon, а это 69 миллиардов долларов. Причиной развода стал роман с вышеназванной телеведущей.

После появления первых фотографий глава Amazon начал собственное расследование наличия политического мотива в публикациях. Безос связывал это с тем, что ему принадлежит Washington Post – главный критик политики Дональда Трампа среди печатных изданий, чьим давним сторонником является Дэвид Пэкер.

В ходе расследования бизнесмен получил письмо от адвоката Джона Файна, представлявшего интересы Пэкера. Файн потребовал прекратить расследование и публично заявить, что исходные публикации никак не связаны с политической деятельностью Пэкера, в противном случае были бы опубликованы фотографии интимного характера Джеффа и Лорен. В качестве доказательств адвокат приводил подробное описание содержания фотографий.

Вместо того, чтобы поддаться шантажу Безос решил опубликовать полную переписку с Файном, «вопреки неловким для меня личным подробностям». По его словам, она подтверждает намерения издательства National Enquirer и его руководства.