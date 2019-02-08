Компания Джеффа Безоса начнёт исследовать Луну для «спасения Земли»

Действующий председатель одной из самых крупных компаний в мире «Э́мэзон» Джефф Безос, прибыв на конференцию в Лас-Вегас, сообщил о «важнейшей миссии» Blue Origin на Луне.

Blue Origin – это суборбитальная американская компании по осуществлению космических полётов. Она была создана Джеффом Безосом (владельцем Amazon). Компания разрабатывает технологии для частных космических полётов. Для частных лиц создан космический корабль «Шепард». В 2016 году владелец компании сообщил, о планах по предоставлению «космических туристических услуг».

На конференции спросили о создании на Луне пунктов выдачи Amazon. Безос ответил, что в этом случае компания начнёт доставлять на спутник жидкий водород и кислород. Он отметил, что это будет очень маленький выбор, но в то же время очень важный.

К тому же, как оказалось, Blue Origin начнёт изучать Луну для «спасения Земли». Об этом сообщает CNBC. В 2017 году Безос сообщил, о создании компанией собственного посадочного модуля Blue Moon (в переводе Голубая Луна) для доставки грузов на Луну. Планируется, что аппарат, который по совместительству будет космическим грузовозом, будет доставлять около 4 500 кг на поверхность спутника. 11 мая 2019 года был представлен макет Blue Moon.



