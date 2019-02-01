Шведские исследователи выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Шведские исследователи предположили, что причиной гибели туристов стал аномально сильный шторм. По их словам, туристы могли испугаться, что их сдует вместе с палатками, а потому выбежали из них.

Правда, эту версию тут же опроверг эксперт из МЧС Валерий Кудинов. Он заявил, что ни один шторм, даже самый сильный, не начинается внезапно. У группы было бы время одеться и закрыться в палатках. Напомним, что тела погибших в загадочной трагедии были найдены вне палаток без верхней одежды.

Высказанная шведами версия также не объясняет другие подробности случившегося, вроде необычных травм и странного радиационного загрязнения одежды.