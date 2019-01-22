Протесты в Албании: штурмуют здание правительства

Массовые демонстрации в Тиране против правления нынешнего премьер-министра Эди Рамы вылились в конфликт между сотрудниками полиции и протестующими. Они попытались прорваться к зданию правительства, закидывая служителей порядка камнями и «коктейлями Молотова». Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водомёты.

Демонстрантам удалось пробиться к самым дверям здания парламента и разбить несколько окон в офисе премьера, однако полиции удалось отбросить их назад. В ходе столкновения были ранены шестеро протестующих и двое сотрудников полиции.

Всё началось с обвинений Рамы в коррупции и растратах лидером крупнейшей оппозиционной партии Албании, он же и призвал своих сторонников к протестным акциям в субботу. Партия попросила разрешения провести митинг возле офиса премьер-министра, но МВД дало отказ.

Позднее президент Албании Илир Мета призвал обе стороны конфликта к сдержанности, заявив, что граждане имеют право выражать свою волю на митингах, однако нарушение порядка происходить не должно.