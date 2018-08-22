Полицейские пострадали в результате бунта мигрантов в Германии

Группа беженцев начала беспорядки в Баварии. Пресекать многочисленные правонарушения пришлось сотрудникам местной полиции.

Известно, что 31 мая около 30 мигрантов начали нецензурно выражаться и оказывать физическое воздействие на работников центра содержания беженцев. Для обезвреживания постояльцев руководством учреждения был вызван наряд полиции. Стражам порядка удалось выявить и взять под арест главного зачинщика происшествия, однако этот факт еще больше усугубил ситуацию. Нарушители начали бросать в полицейских камни и велосипеды, после чего полезли в открытую драку. В ответ на нападение сотрудниками правоохранительных органов был задействован слезоточивый газ. Сообщается, что смутьяны дошли до того, что предприняли попытку строительства баррикад для препятствия отступлению стражей закона, однако положение спасло подкрепление полиции.

В результате инцидента четверо полицейских были госпитализированы с ранениями в области ребер и глаз, шестеро беженцев из Нигерии были задержаны.

В ноябре 2018 года канцлером Германии Ангелой Меркель были признаны ошибочными правительственные решения в миграционной политике страны. Об этом она заявила на встрече с жителями города Хемниц, где ранее проходили протесты после убийства мигрантами местного жителя. Канцлер отметила, что разделяет переживания митингующих, однако призвала воздержаться от массовых беспорядков и нарушений закона, которые были выявлены во время акций протеста.