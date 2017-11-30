Полицейские Канады вызвали подкрепление, находясь под воздействие марихуаны. Об этом сообщают местные СМИ.

Двое полицейских в Торонто находились на дежурстве. Наевшись съедобной марихуаны, они стали видеть галлюцинации. Пребывая под воздействием наркотического вещества, они вызвали подкрепление.

Прибывшие на подмогу сотрудники полиции, обнаружили своих коллег в машине. На пути к ним один из правоохранителей поскользнулся и упал. В результате полицейский разбил голову об лед. Госпитализированы были все пострадавшие.

Стало известно, что накануне в патрулируемом районе был проведен антинаркотический рейд. Однако принимали ли участие в нем задержанные офицеры неизвестно.

К слову, обвинения канадским полицейским, находившимся под воздействием марихуаны, не предъявлены. Но сейчас они отстранены от дел. Проводится внутреннее расследование.