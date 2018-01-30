В США впервые одобрено к производству лекарство на основе марихуаны

Осенью этого года в США начнут выпускать сироп для лечения тяжелых форм эпилепсии, в состав которого входят компоненты марихуаны. Лекарство будет разрешено к применению даже для детей старше 2 лет.

Об этом сообщается на сайте управления по саннадзору за качеством продуктов питания и медикаментов США (FDA). Препарат получил название Эпидиолекс и будет выпускаться в форме сиропа с клубничным ароматизатором. В его состав входит каннабидиол – компонент обычной марихуаны. Но в отличие от других компонентов конопли, он не вызывает наркотического опьянения.

Разработали Эпидиолекс для лечения двух тяжелых и редких форм эпилепсии, которые могут развиться даже у детей грудничкового возраста. После проведенных на добровольцах испытаний исследователи доказали, что новый препарат заметно уменьшает число приступов и их тяжесть. При этом самыми распространенными побочными эффектами во время клинических испытаний называют потерю аппетита и сонливость.

Производство Эпидиолекса планируют начать в Соединенных Штатах в конце нынешнего года. А в следующем году одобрение препарата возможно и в европейских странах.