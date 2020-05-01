Во Франции произошёл пожар на атомной субмарине

Подлодка Perle вспыхнула 12 июня 2020 в Тулоне при нахождении на техобслуживании в доке.

По сообщению Морской префектуры Средиземноморья, пострадавших нет. Ведомство утверждает, что дым пожара не радиоактивный, поскольку на борту лодки отсутствует ядерное топливо и вооружение. На помощь местным расчётам прибыли пожарные из Марселя.

Издание Var-matin сообщило, что спасатели не смогли сразу попасть внутрь корпуса - лодки Rubis узкие. Помимо того, пламя бушевало сильно. Первоначально пожарные только поливали корпус снаружи.

Позднее Морская префектура проинформировала, что расчёты смогли попасть внутрь субмарины и борются с огнём. Видимо, атомоход получит при по жаре такие повреждения, что ВМС Франции спишут Perle.

Perle относится к типу Rubis. У ВМС Франции шесть таких атомоходов. Подлодка начала строиться в 1987 году и спущена на воду в 1993-м. С начала этого года подводный корабль находится в Тулоне, в сухом доке на территории военно-морской базы. Причина пожара устанавливается.