Аферисты изобрели новый вид телефонного мошенничества, представляясь прокуратурой

Неизвестные обещают россиянам баснословные компенсации за неудачные покупки, но за это нужно заплатить.

Правоохранители раскрыли новый вид телефонного мошенничества, который изобрели аферисты для обмана россиян. В ловушку злоумышленников попалась 47-летняя крымчанка, которой аферисты представились сотрудниками прокуратуры. В 2017 году россиянка приобрела средство для похудения в Москве. В 2020 году ей позвонил неизвестный и назвался сотрудником прокуратуры. По его словам, столичная фирма продала жительнице Крыма некачественный товар, и якобы проведена экспертиза, по результатам которой продукция оказалась некачественной, а распространители товара уже сидят на скамье подсудимых.

Мошенник заявил, что его собеседнице полагается компенсация в 450 тысяч рублей, а подробности ей должна была рассказать сотрудница Центробанка. На самом деле, той «сотрудницей» оказалась сообщница мошенника. Она подтвердила, что покупательнице таблеток полагается компенсация, но для ее получения нужно перевести 22 тысячи рублей. Женщина послушно перевела средства, ожидая, что шестизначная сумма вот-вот поступит на ее счет. После того, как ее баланс остался неизменным, россиянка обратилась в полицию, благодаря чему стражи порядка и разоблачили новую преступную схему.