У жителя Китая лопнул мочевой пузырь во сне после 10 бутылок пива

Мужчина 18 часов не справлял нужду, в результате чего орган не выдержал сильного давления.

Любители пива знакомы с мочегонным эффектом, свойственным этому напитку. 40-летний гражданин Ху из Китая на себе познал, чем это опасно для здоровья. После 10 бутылок пива у него лопнул мочевой пузырь.

Как сообщает портал Unilad, инцидент произошёл в восточной провинции Чжэцзян. Мужчина в одиночку употребил большое количество пенного напитка, не справил нужду и уснул. После 18 часов беспробудного сна мужчина проснулся с ощущением очень сильной боли в животе. Даже прикосновение к нему вызывало боль. Как рассказали медики, Ху не мог лежать ровно.

Жителя Китая доставили в больницу, где сканирование показало, что переполнившийся из-за пива мочевой пузырь не выдержал оказываемого на него сильного давления и лопнул во сне. Разрывы были обнаружены в 3 местах.

Хирурги экстренно прооперировали мужчину. Восстановление разорванного органа прошло успешно. Однако, как отмечено в отчёте врачей, если бы пациенту не была оказана вовремя помощь, это могло привести к гибели тканей, потому что часть кишечника вошла в его мочевой пузырь.

Подобные случаи, по признанию врачей, встречаются редко. То, что Ху во сне не почувствовал позывов к мочеиспусканию и продолжил крепко спать, они объяснили способностью алкоголя подавлять нервную систему.