Танк для доставки пива построил венгерский инженер. На создание проекта WalaBeer Tank у мужчины ушло четыре дня.

Импровизированный игрушечный танк, непосредственной целью которого является доставка пива, сконструировал инженер из Венгрии. Он уверяет, что данная модель станет мечтой каждого мужчины.

Небольших размеров игрушка управляется голосовыми командами. Внутри танка помещается одна бутылка пива. Транспорт по доставке любимого напитка может ехать за своим хозяином, открывать люк, где хранится пиво, а также включать фары.

Для конструирования танка венгерскому инженеру потребовались различные технологические приспособления, такие как компьютер Raspberry Pi, наборы Walabot и Arduino, несколько двигателей.

Автор игрушки утверждает, что система еще не совершенна и требует доработок, так процесс обработки данных происходит достаточно медленно, из-за чего танк пришлось замедлить.