В Израиле представили танк будущего

Компания Rafael в Израиле представила свою концепцию современного танка, который покажут на презентации уже летом 2019 года.

Компактная платформа Carmel характеризуется огромной мобильностью, максимальной летальностью и живучестью. Две новых особенности — это только два члена экипажа и водитель-робот.

Корпус танка полностью непроницаем, то есть все управление подобно симуляции на компьютере. Два монитора позволяют получить изображение вокруг на 360 градусов. Также на мониторах выводится вся необходимая экипажу информация — расположение противника, дружественных сил, позиция, которую танк собирается занять в данной миссии. Коммуникация между членами экипажа очень быстрая и тихая.

Третьим членом экипажа стал робот, который может делать большую часть работы в автоматическом режиме. Например, он способен вести танк, стрелять, искать цель, а также помогать в принятии рациональных тактических решений в зависимости от меняющихся условий обстановки и боя. Carmel будет оснащен системой предупреждения о лазерном облучении, комплексом активной защиты и тремя камерами.