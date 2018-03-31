Новейший танк Т-90М прошел испытания

Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90М. Кадры демонстрируют боевую машину в движении, стрельбу на ходу, а также работу экипажа.

Именно этот модернизированный танк должен поступить на вооружение российских военнослужащих в 2019 году. Контракт на их поставку был подписан между Минобороны РФ и научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод" на форуме "Армия-2017".

Созданный на основе советского танка Т-72, Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке. Машина была принята на вооружение более 20 лет назад, и за эти годы пережила колоссальные изменения. По данным специалистов, сегодня Т-90М отвечает всем современным требованиям по уровню огневой мощи, защищенности и живучести, подвижности, а также командной управляемости.