Поезда РЖД вновь пошли в Мурманск после крушения моста

1 июня паводок на реке Кола подмыл опоры сооружения, железнодорожники проложили иной маршрут.

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РЖД заявили о снятии запрета на грузоперевозки в направлении Мурманска. Движение восстановлено по обходному маршруту, который проложили строители. Первыми пошли грузовые составы в морпорт. Они двинулись в пункт назначения по новым рельсам 19 июня 2020 года.

В сообщении отмечается, что временный участок экстренно проложен через Выходной — Мурмаша — Кола. Рельефные условия сложные. Строители вывезла скальные породы в объёме 52 тыс. м3. Количество завезённого грунта для прокладки времянки — 120 тыс. м3.

Альтернативный участок дороги протяжённостью 5,7 километров возводила тысяча человек и 250 единиц техники. Одновременно, строители модернизировали железнодорожную инфраструктуру в городе Кола.

Последний участок обходного пути проложен в ночь на 19 июня 2020. Строители завершили работы на 4 дня раньше установленного срока. Открытие участка дороги посетил Виктор Голомолзин — начальник Октябрьской ж/д.

РЖД информирует — график движения составлен и учитывает подвод в Мурманский морпорт задержавшихся из-за обрушения моста поездов.

По новой ветке сейчас движутся лишь грузовые составы. Пассажирские поезда присоединятся к ним позднее.

Региональный СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при движении транспорта.

Природа продолжает демонстрировать норов. Следует контролировать состояние сооружений и возводить альтернативные возможности перемещения транспорта. Тем более, в крупный морской порт.