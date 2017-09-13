СК РФ: Пропавший в Астрахани ребенок был замурован в доме старшего брата

В убийстве 12-летнего мальчика подозревается его мать.

В Астрахани найдено тело подростка, с марта этого года числившегося в розыске. Как сообщил Следственный комитет (СК) РФ, пропавший мальчик был найден замурованным в бетон в доме своего старшего брата.

В убийстве подозревается родная мать подростка, Галина Морозова. Женщина известна активной политической деятельностью. Она неоднократно выдвигалась на выборы всех уровней, от депутатских до президентских. До недавнего времени состояла в партии «Справедливая Россия».

По заявлению Морозовой, ее сын 4 марта ушел гулять и больше домой не возвращался. Спустя два дня семья обратилась в правоохранительные органы. Но следствие установило, что 5 марта мальчик, все же, возвращался домой. Там его ждала ссора с матерью, во время которой она ударила его гантелью, что и стало причиной смерти подростка.

Семья решила спрятать тело, при этом пытаясь всячески запутать следствие. Периодически сообщая следствию, что ребенка видели в разных местах Астрахани.