В Рязани разбился тюнингованный Lamborghini

Водитель не справился с управлением, пострадавших нет, сообщили очевидцы.

Утром 21 июня в Рязани на Московском шоссе разбился тюнингованный Lamborghini. Водитель не справился с управлением авто и врезался в ограждение. Об аварии недалеко от «М5-Молл» сообщили очевидцы в VK-сообществе «ДТП | Аварии | Рязань» в 07:39.

На опубликованном в группе ролике видно, что передняя часть кузова пострадавшего авто сильно повреждена. Второй тюнингованный автомобиль такой же марки цел. В ходе ДТП никто не пострадал.

Судя по кадрам, в авто не было пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Видео из VK-сообщества «ДТП | Аварии | Рязань»

Помимо ДТП с участием тюнингованного Lamborghini, очевидцы сообщили еще о двух авариях в Рязани 21 июня: на перекрестке ул. Высоковольтной и пр-та Завряжнова столкнулись «Тойота» и «Пежо»; на ул. Бирюкова движение затруднено из-за ДТП с участием «Жигулей».

Фото из VK-сообщества «ДТП | Аварии | Рязань»

Данных о пострадавших нет.