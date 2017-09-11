Двое детей попали в ДТП в центре Волгограда

Пострадавшими оказались сестры — водитель не заметил красный свет светофора.

Две девочки попали в ДТП на печально известном перекрестке в центре Волгограда: на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.

20 июня в 14:40 по местному времени здесь столкнулись две иномарки: Lexus RX-350 и кроссовер Renault Kaptur. В полиции Волгоградской области уточнили, что 47-летний водитель Lexus не заметил или проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с французской иномаркой. В салоне Renault в тот момент находились двое детей — сестры 6 и 10 лет. В результате столкновения девочки получили травмы. Их доставили в больницу. На данный момент известно только, что им успели оказать необходимую помощь.

Этот перекресток в городе пользуется недоброй славой. Жители Волгограда отмечают, что редко какой день там обходится без аварии. В тот же день, 20 июня, на пересечении проспекта Ленина и Комсомольской столкнулись еще три иномарки. Очевидцы сообщили что на перекресток в сторону Нулевой Продольной вылетели Mercedes и Renault Kaptur. Один из этих автомобилей зацепил еще одну машину — Kia. Авария спровоцировала несколько небольших пробок, в которые попали водители, спешившие в сторону улицы Чуйкова.

Правоохранители уточняют обстоятельства столкновения и сведения о пострадавших.