В Приморье камнепад частично заблокировал трассу

Об этом стало известно из сообщений очевидцев с соцсетях.

Обвал случился в селе Краснореченский Дальнегорского округа в Приморье. Камнепад засыпал крупными булыжниками часть дороги и частично заблокировал движение по автомагистрали. Проехать можно только по одной полосе.

Краснореченский расположен в 16 км от Дальнегорска. Это дорога местного значения.

Очевидцы разместили фото камнепада в местном instagram-паблике dps_vl125. Они предупреждают водителей об опасности и просят быть осторожнее.

Причиной камнепада стали непрекращающиеся уже полмесяца дожди. В результате чего размывается грунт и поднимается уровень воды в реках. Сегодня синоптики опять прогнозируют по региону сильные дожди.

Это уже не первый подобный случай в Приморье. В 2016 году, в результате тайфуна «Лайонрок» был размыт участок дороги. Чтобы его восстановить, тогда пришлось срезать часть скалы.

фото взято с портала dps_control_dalas

Дожди будут идти в Приморском крае как минимум до середины текущей недели.