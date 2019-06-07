Жительница Пензы отсудила 200 тыс. рублей у медиков за смерть мужа

Первую помощь мужчине оказали с нарушениями.

Суд Ленинского района города Пензы частично удовлетворил иск против медиков. Источники: regnum.ru, tdp-moskva.ru

Жительница Пензы отсудила у медиков 200 тыс. рублей за то, что первая помощь, оказанная врачами ее супругу, не соответствовала клиническим рекомендациям.

5 сентября 2018 года ее муж пожаловался на жжение в груди и онемение левой руки. Мужчину также прошиб холодный пот. В четыре часа утра горожанина доставили в приемное отделение больницы №6 имени Г.А. Захарьина, где и наступила смерть пациента.

Суд, опираясь на выводы экспертов, пришел к заключению, что помощь больному оказывалась без учета состояния его здоровья. Также стало известно, что и транспортировка мужчины из дому до машины скорой помощи проводилась с нарушениями.

В итоге было принято решение о взыскании с областной станции скорой помощи и 6-й горбольницы 200 тысяч рублей — по 100 тысяч с каждого ответчика.

Изначально вдова хотела отсудить по 500 тысяч, но суд не нашел прямой связи между нарушением клинических рекомендаций в оказании помощи и смертью пациента. Решение суда Ленинского района города Пензы еще не вступило в законную силу.