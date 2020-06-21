В Ростове неизвестный с гранатой ограбил банк на 1 млн рублей

Полиция объявила преступника в общегородской розыск.

Ограбление отделения «Сбербанка» в Ростове. Фото: 1rnd.ru, rostov.aif.ru, donday.ru

1 июля около 11 часов дня на улице Космонавтов в Ростове-на-Дону вооруженный гранатой мужчина вошел в отделение «Сбербанка» и, угрожая взрывом, потребовал у сотрудников выдать ему все наличные средства. Завладев суммой в 1 млн рублей и неизвестным количеством иностранной валюты, неизвестный скрылся с места преступления.

Полиция объявила план «Квадрат» с целью поимки грабителя. По камерам видеонаблюдения установлены приметы злоумышленника — голубая рубашка и медицинская маска. Известно, что грабитель скрылся в Северном массиве Северного Ростова.

Сотрудники «Сбербанка» оказывают содействие правоохранителям, дабы по «горячим» следам установить, кто ограбил их отделение.