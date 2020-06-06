В Воронеже вооруженный грабитель вынес из банка 1,7 млн рублей

Опознать злоумышленника пока не удалось — он был в медицинской маске.

20 июня в Воронеже произошло ограбление отделения «Альфа-банка». Вооруженный мужчина в медицинской маске совершил разбойное нападение на финансово-кредитное учреждение в Северном микрорайоне столицы Черноземья на улице Владимира Невского.

Как сообщают в пресс-службе МВД по Воронежской области, мужчина угрожал оператору оружием и заставил передать ему деньги наличными. Испуганная служащая банка выполнила требование. Деньги она упаковала в сумку, которую принес с собой нападавший. Как только грабитель получил финансы, сразу скрылся.

Отмечается, что мужчина вынес из банка порядка 1,7 млн рублей, но эти сведения еще уточняются. Правоохранители заявили, что ведется работа по установлению личности грабителя и его задержания. Поскольку в регионе действует масочный режим, заподозрить в грабителе злоумышленника, вовремя не удалось. Сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по статье «Разбой».