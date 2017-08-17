В Красноярске горело кафе на популярной базе отдыха

Сотрудники МЧС локализовали пожар на «Каштаке», жертв и опасности нового возгорания нет.

сгоревшая крыша кафе на «Каштаке» Красноярск. Источники фото: фото enisey.tv, ria.ru

В пресслужбе Красноярского отделения ГУ МЧС сообщают, что пожар локализован в 14:28 по местному времени. Горело кафе по ул 2-я Боровая, 67, на популярной базе отдыха «Каштак», что на речке Базаиха. Пожар распространился на кровле кафе по площади около 80 м кв. В его тушении принимают участие 22 человека, составляющих команды 6 машин.

Сообщается, что кафе стоит отдельно от других построек, людей на момент возгорания в нем не было. Причины и размер нанесенного ущерба уточняются.

Гостиничный комплекс расположен неподалеку от национального парка «Столбы». Стоит отметить, что в Красноярске на данный момент введен особый режим ЧС. Из-за сухой погоды, вероятность возгораний увеличилась многократно. Согласно данным МЧС края, только сейчас в тушении пожаров по территории края занято около тысячи человек и 130 пожарных машин.