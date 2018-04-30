Во Владивостоке в автомастерской сгорели четыре машины

Пожар начался по улице Бородинской — вспыхнул один из припаркованных автомобилей.

Во Владивостоке в автомастерской загореслись четыре авто. Источники: rzn.plus, m.123ru.net

11 июля в 21:26 на пульт пожарной охраны во Владивостоке поступило сообщение о пожаре на улице Бородинской в автомастерской. По прибытии на место пожарных оказалось, что возгорание произошло из-за одного автомобиля, припаркованного возле мастерской. Пламя охватило еще три машины.

Огнеборцы прибыли на место спустя семь минут после сигнала, в 21:43 огонь локализовали, а полностью потушить пожар удалось в 22:12. Пожарные сообщили, что когда наряд приехал на место, то из автомастерской валил дым и уже сгорели четыре кузова. Общая площадь возгорания достигла 40 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Время тушения составило 30 минут. Сообщается, что человеческих жертв возгорание не повлекло.

Еще один пожар случился в Тындинском районе, в посёлке Первомайский. Там также горел легковой автомобиль. Пожарные в количестве трёх человек справились с возгоранием за пять минут. Пострадавших также нет, а обстоятельства пожара выясняются.