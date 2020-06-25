Пенсионерка из Ленобласти перечислила мошенникам 1,7 млн рублей

Аферист представился пожилой даме сотрудником отдела безопасности «Сбербанка».

Мошенники выманили у пенсионерки из Гатчины 1,7 млн рублей. Источники: yandex.ru, vatra.net.ua

Пенсионерка из Гатчины обогатила мошенников на 1,7 млн рублей. Деньги были списаны с банковского счета жительницы Ленобласти. В полиции женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником отдела безопасности «Сбербанка», неким Александром Громовым. Правоохранители подозревают, что имя тоже было вымышленным.

Мошенник сообщил россиянке, что с ее деньгами неизвестные лица производят сомнительные операции и в связи с этим средства нужно перевести в ячейки безопасности. На том конце провода женщину попросили перейти в приложение «Сбербанка» и дать согласие на заем. 64–летняя россиянка не усмотрела в этом подвоха и согласилась на кредит. Женщина дважды сделала перевод и в общей сложности перечислила аферистам более 1,7 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленники находятся в розыске, им инкриминируют мошенничество.