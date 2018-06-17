Названа вероятная причина крушения АН-2 в Нижегородской области

После падения самолёта возник пожар на площади около 30 квадратных метров.

В результате крушения АН-2 один человек погиб. Фото: newsroom24.

В заявлении пресс-службы Приволжского Следственного управления на транспорте СК РФ была названа вероятная причина крушения легкомоторного АН-2. Согласно версии ведомства, самолёт зацепил линию электропередач (ЛЭП), упал на землю и загорелся.

В результате аварии 49-летний Александр Шимонов погиб, другой пострадавший — 55-летний Алексей Уткин с 50% ожогами тела доставлен в местную больницу.

Инцидент произошёл около 4 часа утра. Легкомоторный АН-2, принадлежащий ООО «Зевс-Авиа», занимался обработкой сельскохозяйственных угодий у села Кистенёвка, Большеболдинского района в Нижегородской области.

После крушения к месту прибыли отряды МЧС, которым удалось потушить возникший пожар и спасти одного из пострадавших. Следственными органами проверяется исполнение закона о безопасности полётов и правомочности использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что 7 июля жители Нижегородской области рассказали МЧС о вероятном падении легкомоторного самолёта. Они отчётливо слышали гул и звук взрыва. Однако, экстренные службы не нашли следов катастрофы, но обнаружили прорыв в газопроводе. Именно этот хлопок ввёл в заблуждение нижегородцев.