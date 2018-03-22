Учёные: Клетки мозга всё-таки восстанавливаются на протяжении жизни

Оказывается, мозг человека способен регенерироваться и постоянно увеличиваться, не смотря на то, что более ранние исследования приводили к неспособности восстановления нервных клеток. Об этом заявили ученые из США.

Нейрогенез – процесс новообазования клеток головного мозга. Еще раньше работа шведских биологов подвела ученых к новым данным, которые помогли узнать, как и насколько быстро восстанавливаются нейроны и влияют ли на умственную способность, но свежие исследования показали факты создания клеток в гиппокампе благодаря методу визуализации нейронов.

Маура Болдрини и ученые под ее руководством исследовали головы 28 человек, погибших не от болезней нервной системы, и взяли образцы тканей из части лимбической системы мозга с помощью Конфокальной микроскопии(CLSM). Их исследования показали, что клетки пожилых людей восстанавливаются, но из-за проблем с сосудистой системой нейроны больше не способны создавать связи между собой и возникают болезни Паркинсона и Альцгеймера. Эмоциональная нестабильность некоторых людей теперь же объясняется постепенной потерей нейронных связей.

Сейчас же ученые планируют исследовать людей с заболеванием Альцгеймера, чтобы определить скорость образования и качество взаимодействия нейронов для дальнейшего корректного лечения пациентов.