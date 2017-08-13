В Казахстане впервые внедрили «бионическое сердце» с возможностью беспроводной зарядки

В Казахстане провели операцию по внедрению в тело человека первого беспроводного насоса, помогающего качать кровь сердцу. Устройство обладает функцией беспроводной подзарядки от зарядного аппарата от израильских ученых.

24-летний мужчина оказался первым, кому вставили в тело подобное устройство. Пациент страдал сердечной недостаточностью последней стадии.

Обычное подобное устройство имеет провод для зарядки от розетки, который выходит из брюшной полости, что доставляло массу неудобств пациентам с таким недугом.

Новый беспроводной VAD от израильской компании Leviticus Cardio не нуждается в проводе благодаря инновационной системе подзарядки устройства.

По статистике в год около 18 миллионов человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний – это 31% от всех смертей в мире. Эти болезни в большинстве случаях появляются из-за злоупотребления табаком, алкоголем, низкой физической активностью и вредным питанием.