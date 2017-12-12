За гомеопатию в России выступают родители и приверженцы здорового образа жизни

Как сообщает в ежегодном исследовании научно-исследовательский институт маркетинга GFK, лечение с помощью гомеопатических препаратов чаще всего поддерживают адепты здорового образа жизни и родители детей до 12 лет. Они скрупулезно подходят к выбору безопасных лекарств и продуктов питания, пишет MedLinks.ru.

В институте маркетинга GFK определили, что «зожники» – сторонники здорового образа жизни – выделяют заботу о своем физическом состоянии в отдельную сферу своей жизнедеятельности. Крепкое здоровье они называют источником отличного настроения и жизненной энергии, необходимой для счастливого существования. При покупке лекарств в аптеках и специализированных магазинах, адепты ЗОЖ интересуются о наличии у продавца экологических сертификатов качества и отдают предпочтение препаратам, изготовленным крупными фармакологическими компаниями европейских государств.

По аналогии с «зожниками», к выбору натуральных медпрепаратов внимательно относятся и родители детей до 12 лет (еще чаще – родители детей до 3 лет). Они следуют рекомендациям проверенных педиатров, нередко используя в лечении детской ОРВИ или расстройств желудочно-кишечного тракта растительные препараты – гомеопатические лекарства, органические иммуномодуляторы, витамины и БАДы с растительной формулой.

Реже всех беспокоятся о безопасном лечении трудоголики, проживающие в мегаполисах – люди, обеспеченные высокооплачиваемой работой, утверждают аналитики GFK. При возникновении болезни, они не задумываются о гомеопатии и предпочитают принимать сильнодействующие лекарства с «мгновенным терапевтическим эффектом».







