Ученые назвали продукты, способные убрать жир на животе

Белково-углеводная диета, по словам диетологов, помогает избавиться от жира на животе. Журнал BMC Medicine обнародовал список продуктов, с помощью которых сложно уменьшить количество жира на животе, и не только.

Эксперты советуют отдавать предпочтение куриным яйцам, куриному мясу, миндалю, запеченным бобам и красной чечевице, поскольку, именно эти продукты с содержанием большого количества белка способствуют ускорению обмена веществ и быстрому утолению голода.

Марият Мухина – диетолог, говорит, что именно питание, включающее вышеперечисленные продукты, а также исключение из рациона вредной пищи, называется сбалансированным и здоровым питанием.

Также диетолог отметила, что наиболее эффективным способом приготовления таких продуктов, как чечевица и бобы будет запекание, а не варка, так как при варке теряется больше полезных веществ.