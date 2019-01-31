Японцы откроют онкологический центр в Подмосковье

В ближайшее время запустит свою работу Центр экспертного мнения, основанный на базе института имени М. Ф. Владимирского, состав которого будет включать в себя специалистов по онкологическим заболеваниям из ведущих больниц Японии.

Как пишет «РГ», японские специалисты будут помогать при возникновении наиболее сложных случаев онкологии. В новом центре установлено инновационное оборудование для проведения эффективного лечения. Отмечается, что в центре будут обслуживаться больные со всех регионов России.

По словам врачей, постановка диагнозов российскими специалистами не уступает японским, однако японцы готовы и к другим, отличным от онкологических, заболеваниям.

Дмитрий Семенов, директор МОНИКИ, говорит о том, что врачи нового центра полностью открыты к изучению новых методов лечений, предложенных японцами в таких случаях, как инсульт, заболевания, связанные с сердцем, онкология и другие.