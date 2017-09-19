Ученые создали "умный" пластырь, который может снизить риск ампутации у страдающих диабетом

Изобретен инновационный пластырь для больных диабетом с таким осложнением, как «диабетическая стопа». Ученые обещают, что пластырь будет способствовать заживлению язв на конечностях больных, и уменьшению риска ампутации.

По словам специалистов, пенистая поверхность пластыря, на которой специальные бактерии и стерильные волокна, качественно взаимодействуют с ранами на ногах больных способствует заживлению язв. Также такой пластырь сохраняет стерильность до семи дней. Для больных с «диабетической стопой» такой пластырь может стать настоящим спасением.

Ученые уверяют, что пластырь способен спасти до трех тысяч человек в год. По статистике, только в одной Англии в год заболевают диабетом второго типа более 114 тысяч человек. Также известно, что от диабета ежегодно умирает большое количество человек, эта болезнь на сегодняшний день считается неизлечимой. Ученые работают над созданием эффективных лекарств от этого заболевания.