Грецкие орехи при злоупотреблении плохо влияют на желудок – Учёные

Именно к такому выводу пришли эксперты. При всех его положительных качествах, не стоит употреблять этот продукт в чрезмерных размерах.

Учёные пришли к выводу, что грецкие орехи, при злоупотреблении ими, очень плохо влияют на желудок. Тот, кто не сможет себя ограничивать в их потреблении, рискует столкнуться с этим неприятным фактом.

Естественно, в первую очередь, грецкие орехи несут в себе такое количество полезных веществ, что их, просто необходимо, включать в ежедневный рацион. Однако, существует вопрос, в каком количестве.

Грецкие орехи отличаются содержанием значительного количества жирных кислот, всевозможных антиоксидантов, а также белков. Это делает их особо полезными людям, страдающим такими болезнями, как анемия, ожирение и сердечные заболевания.

В то же время, есть и противопоказания в употреблении этих орехов. От них лучше воздержаться, когда у человека псориаз, бронхит, крапивница или экзема. Во всех остальных случаях они считаются полезными.

В то же время, у этого продукта есть особенность, которая делает довольно опасной употребление его в значительных количествах каждодневно.

Человеческий желудок очень тяжело усваивает грецкие орехи. Учёные предупреждают, следствием их чрезмерного употребления может стать возникновение язв, гастритов и колитов.

Как оказалось, и это ещё не всё. Когда «доза начинает зашкаливать», нередки возникновения приступов головной боли. В некоторых случаях учёные фиксировали даже существенные отравления.