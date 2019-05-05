Ученые: Грецкие орехи снижают артериальное давление

Дело в том, что в ядрах содержится много растительных жирных кислот омега-3 – альфа-линоленовых кислот.

Исследователи решили устроить эксперимент, в котором участвовало 45 человек, возраст которых 30-65 лет. Оказалось, что грецкие орехи снижают артериальное давление. Дело в том, что в орехах есть много растительных жирных кислот омега-3 – альфа-линоленовых (АЛК) кислот, которые не возможно заменить добавками из аптеки. В исследовании участвовали люди, которые страдали от избыточного веса. Последние две недели до эксперимента все участники принимали пищу по одному распорядку, который состоял на 12% из насыщенных жиров. Затем всех определили на три группы, которые на протяжении шести недель должны были придерживаться диеты с маленьким содержанием насыщенных жиров.

После выхода срока, добровольцы придерживались другого питания. Они были такими: употребление множества ядер, рацион без них, но с применением АЛК в размере, который содержится в орехах, а также прием пищи без орехов и без АЛК, но с использованием олеиновой ненасыщенной кислоты. В итоге оказалось, что возможность появления сердечных болезней значительно уменьшается именно благодаря рациону с орехами. Также специалисты говорят, что у добровольцев, употреблявших грецкие орехи, показатели давления были меньше, чем у остальных участников.