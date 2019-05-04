«Смерть желудку»: Учёные выяснили, какие продукты не стоит есть натощак

Проблема для России является вполне актуальной. Там желудочные болезни имеет каждый третий гражданин.

В основном, все они связаны с тем, что люди неправильно питаются. В особенности, с самого раннего утра. Учёные выяснили, какие продукты ни в коем случае не стоит есть натощак. Иначе это может быть реальная «смерть желудку».

В первую очередь, не стоит употреблять алкоголь. Он оказывает на желудок сильное воздействие, блокируя чувство сытости. Поэтому, если очень хочется принять «соточку», перед этим лучше хорошо поесть.

На втором месте по вредности разнообразные роллы и суши. Многие считают, что это полезная еда, однако, с утра и натощак её есть не стоит. Рис, сочетаясь с соевым соусом, приводит к возникновению чувства жажды. Как полагают учёные, оно ведёт к искусственному чувству голода. Человек начинает есть больше. Желудку становится трудно с этим справляться.

Кетчупы, мята и кофе также должны быть исключены из утреннего рациона. Они повышают кислотность. Особенно эти продукты вредны тем, у кого язва или гастрит. Лучше заменить их овощами или лёгкими салатами.

На следующей «вредной» позиции» находятся чипсы и печенья. Они не помогают насыщению. Лучшей заменой для них станет бутерброд с индейкой или курицей.

Далее, как ни странно, фрукты. Их также не стоит есть на пустой желудок. Если очень хочется, лучше сочетать с творогом или йогуртами.

Ну и острые блюда. Они очень вредны «утреннему» желудку, пока он ничем не защищён. Лучше сначала употребить что-то молочное и уже затем подвергать свой организм следующему испытанию.