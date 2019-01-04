Популярный миф развеян: какие продукты не стоит употреблять с утра

Многие продукты, не стоит есть натощак, а тем более с утра. В этот список вошёл и очень популярный, как составляющий здорового завтрака, апельсиновый сок. Цитрусы и виноград вызывают выделение в желудке хлороводородной кислоты, особенно в первой половине дня. Это может привести к изжоге и другим расстройствам пищеварительной системы.

Также многие овощи вошли в список не рекомендуемых к употреблению с утра продуктов: помидоры, огурцы и зелень. Они также повышают кислотность при отсутствии термической обработки. Жареные или приготовленные на пару овощи к проблемам с желудком не приведут.

Стоит отказаться и от привычки пить на завтрак чай или кофе — диетологи советуют заменить их простой водой ради улучшения пищеварения.