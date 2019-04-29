Аритмия сердца может быть даже у людей без вредных привычек – Медики

При этом, человек не страдает ожирением и не имеет генетической предрасположенности к этой болезни. Да и в целом, он ведёт здоровый образ жизни.

Как оказалось, аритмия сердца может быть даже у людей без вредных привычек. К такому выводу пришли канадские медики, работающие в Университете Британской Колумбии.

Этому способствуют стрессы. Именно они становятся причиной того, что в сердечной мышце начинают наблюдаться развитие необратимых изменений. При них у сократительной функции сердца становится намного большая зависимость от содержания ионов кальция.

Когда возникает стрессовая ситуация определённый белок организма передаёт соответствующий сигнал другому сердечному белку. В результате этого кальций доставляется эффективно.

Вследствие этого процесса, сердечный ритм существенно повышается. Он приходит в свою норму лишь после того, как белковый сигнал исчезнет.

Однако, если стрессовая ситуация затягивается, происходит нарушение привычного для сердца механизма. Отсюда возникает аритмия, которая имеет особенность прогрессировать с течением времени.

Медики полагают, что, приблизительно, 75% жителей Земли не подозревают, что в работе их сердца есть нарушения. То есть, заболевание до своей определённой стадии способно протекать без своих клинических проявлений.

Как правило, его удаётся выявить лишь при ЭКГ или проведении холтеровского мониторирования.

Особо опасным это становится, если аритмия сердца сочетается с его ишемической болезнью или гипертонией.

В таком случае, сердце может просто остановиться. При этом, у человека, который всю свою жизнь не имел вредных привычек.